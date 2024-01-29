Президент України Володимир Зеленський заявив, що у країні більше не повинно бут інцидентів, коли чоловіків хапають силоміць та тягнуть до військкоматів. За його словами, ці питання повинні бути вирішенні за допомогою цифровізації.

Про це він розповів в інтерв'ю каналу ARD.

Під час розмови журналістка зазначила, що в інтернеті можна знайти відео, де військові застосовують до чоловіків силу та забирають у військомати. Вона запитала, чого варта особиста свобода у країні, яка має захищати свою свободу від нападу ззовні.

Володимир Зеленський зазначив, що дійсно в Україні є такі випадки, коли чоловіків шукали на вулицях і це неправильно.

«Вони (військові, — прим.) не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроєкт, щоб не було шансів ходити по вулицях. Сьогодні є можливість застосування digital формату. Ми живемо в час цифровізації. Немає питань вирішити це питання сучасно», — пояснив Володимир Зеленський.

Стосовно захисту свободи у державі він зазначив, що під час військового стану дуже важко говорити про це.

«Дуже комфортно бути у інших державах і говорити, що Україна захищає наші спільні цінності, але віддають життя тільки українці», — додав Володимир Зеленський.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділяє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.