Т. в. о міністра культури Ростислав Карандєєв. Фото: LIGA. net

Мінкульт хоче запровадити нові національні шрифти для офіційної державної документації.

Про це йдеться в релізі на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

8 лютого за ініціативи МКІП відбулася нарада з шрифтовими дизайнерами, на якій обговорили обрання нового шрифту для офіційної державної документації. Розглядалися вже розроблені раніше, але не поширені в діловому письмі українські гарнітури.

— Завдання зі створення широкої палітри українських національних шрифтів є дуже актуальним. Мета проста — оновити шрифт для ділових документів органів влади, зокрема, наказів, розпоряджень, законів тощо. Зараз таким шрифтом є Times New Roman, але ми б хотіли щось своє — більш національне і сучасне, — сказав тимчасово виконуючий обов’язки міністра Ростислав Карандєєв.

Йдеться про вже розроблені шрифти, доступні для вільного використання. Державні кошти на розробку гарнітур не виділятимуться.

Учасники зустрічі зазначили, що наразі в Україні є щонайменше чотири готових шрифти, розроблені вітчизняними дизайнерами, які підійдуть для використання в офіційних документах.

«За підсумками наради, фахівці вирішили сформувати широкий список пропозицій за двома групами: ділові шрифти для текстів, а також шрифти для заголовків — для декоративного оформлення офіційних документів.

Надалі експерти оберуть дві-три найкращих гарнітури та запропонують їх органам державної влади. У разі прийняття пропозиції щодо оновлення шрифту для оформлення офіційних державних документів, він може поширитись і на все ділове мовлення в країні», — йдеться у повідомленні.

Ініціатива Кіма, Сєнкевича та Гайду щодо нового герба Миколаєва

Нагадаємо, що міський голова Миколаєва близько 5 місяців тому анонсував зміну чинного герба. Олександр Сєнкевич пояснив це тим, що на зображенні герба міста розміщена галера з веслами — символ рабської ідеології, якої треба позбуватись під час боротьби України за свободу від Росії:

«Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».

Профінансувати проведення конкурсу з нового гербу Миколаєва погодились голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Олександр Гайду. Вони заявили, що виділять на це 200 тисяч гривень особистих коштів.

Управління культури Миколаївської міської ради наразі працює над розробкою положення для проведення конкурсу щодо зміни герба міста.

При цьому в січні студенти Миколаєва отримали дипломи про стипендію Миколаївського міського голови та міської ради, на яких зображений герб міста у версії від 1883 року, коли Миколаїв був у складі Херсонської губернії Російської імперії.