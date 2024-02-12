Сенат США зробив черговий крок для голосуванням пакету з підтримкою України

Верхня палата Конгресу США проголосувала за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту H.815, який передбачає виділення $95 мільярдів на підтримку України, Ізраїлю й Тайваню.

Голосування відбулося у неділю, 11 лютого, передає Укрінформ.

На підтримку ініціативи висловилися 67 сенаторів, 27 законодавців проголосували проти. Для ухвалення рішення було достатньо 60 голосів «за».

Таким чином, процес ухвалення законопроєкту із зовнішньою підтримкою просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.

Очікується, що голосування з цього питання відбудеться впродовж ближчих днів, оскільки за правилами, має пройти не менше 30 годин після припинення дебатів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 лютого, Сенат США наблизився до ухвалення законопроекту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 мільярдів доларів, проголосувавши за початок дебатів щодо нього. Тепер законопроєкт буде ближчим до проходження верхньої палати.