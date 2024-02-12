Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

— Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ, — сказав Володимир Зеленський.

Він повідомив також, що на Ставці доповіли енергетики і голови військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- і теплопостачання.

— Ухвалили рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп, — додав президент.

Заміни у Генштабі

Нагадаємо, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

11 лютого Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача обʼєднаних сил. На його місце призначив Юрія Содоля.

Також Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Раніше цю посаду займав Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.