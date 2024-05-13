Фото: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому на 13 травня скликав термінову сесію міської ради восьмого скликання.

Про це міський голова повідомив у коментарі «НикВести».

Депутати мають ухвалити рішення, пов'язані з отриманням субвенції з державного бюджету на фінансування робіт з будівництва нового водогону для Миколаєва, а також проголосувати земельні питання, які міську раду зобов'язав розглянути суд, та визначити замовника закупівлі автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку.

— У зв'язку з тим, що Кабінет міністрів прийняв постанову щодо початку робіт по водогону і змінив назву усіх видів робіт, ми повинні ухвалити рішення щодо видачі субвенції на ці три наші напрямки. Нам потрібно внести зміни у бюджет та соц-економ розвиток, де ми визначали ці напрямки. А також визначити замовника — Службу відновлення у Миколаївській області. Це ці три рішення. Також нас суд зобов'язав повернутися до земельних питань. Ще будемо виносити питання по Європейському інвестиційному банку, по автобусам — визначати замовника, щоб не чекати до кінця місяця, — сказав Олександр Сєнкевич.

Минулої сесії Миколаївської міської ради 25 квітня депутати звернулася до уряду з проханням спростити процедуру отримання статусу постраждалих від війни для дітей, що проживають у місті. Також депутати не прийняли програму розвиту електрозарядної інфраструктури, але внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Тоді ж Олег Третяк, обраний депутатом Миколаївської міської ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», склав мандат.

Депутати також збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто» у 2024 році та підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».