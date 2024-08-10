Олексій Середа під час стрибку з 10-метрової вишки, скриншот з трансляції

Миколаївський спортсмен Олексій Середа вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024 у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Трансляція тривала у прямому ефірі Суспільне.

У півфінальному раунді стрибків у воду з 10-метрової вишки 18-річний Олексій посів 11-те місце. Шостий стрибок спортсмена, який оцінили в 86.4 бали, дав йому можливість піднятись в топ-12.

До фіналу потрапили стрибуни у воду, які посіли у рейтинговій таблиці від першого до 12 місця включно.

Фінал змагань сьогодні о 16:00 за київським часом.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Українська збірна з веслування на байдарках посіла четверте місце на Олімпійських іграх — 2024 у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.