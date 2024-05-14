Аргентина може допомогти запчастинами для відновлення енергетики України / Ілюстративне фото

Аргентина може допомогти Україні запчастинами у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, які постраждали від російських ракетних атак.

Про це сказала міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.

«Ми порушили питання про систематичні обстріли росією нашої енергетичної інфраструктури та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини. Наші системи частково схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами», — розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, з аргентинським міністром вони обговорили можливості поглиблення співпраці у сфері оборони. Йдеться про створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та про інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю.

Як зазначила Юлія Свириденко, українська сторона запросили аргентинські компанії долучитися до інвестиційних проектів в Україні у сфері сільського господарства. Зокрема, щодо обладнання для тимчасового зберігання зерна в силосних мішках.

Вона також сподівається, що збільшиться торгівля сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.