У Білому домі працюють над організацією зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це розповіли в адміністрації Джо Байдена.
«Хоча президент матиме досить насичений графік, враховуючи його зобов’язання як господаря саміту, ми працюємо над організацією кількох двосторонніх зустрічей і зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським», — зазначили там.
Окрім того, неназваний представник адміністрації Джо Байдена розповів, що під час саміту Альянсу, а саме 11 липня, відбудеться засідання Ради Україна — НАТО.
Після того американський президент зустрінеться з майже двома десятками членів Альянсу та партнерів, які провели переговори та підписали двосторонні безпекові угоди з Україною.
Нагадаємо, президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден підписали безпекову угоду, яка стала найсильнішою за всю історію незалежності України.
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У Білому домі працюють над організацією зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це розповіли в адміністрації Джо Байдена.
«Хоча президент матиме досить насичений графік, враховуючи його зобов’язання як господаря саміту, ми працюємо над організацією кількох двосторонніх зустрічей і зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським», — зазначили там.
Окрім того, неназваний представник адміністрації Джо Байдена розповів, що під час саміту Альянсу, а саме 11 липня, відбудеться засідання Ради Україна — НАТО.
Після того американський президент зустрінеться з майже двома десятками членів Альянсу та партнерів, які провели переговори та підписали двосторонні безпекові угоди з Україною.
Нагадаємо, президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден підписали безпекову угоду, яка стала найсильнішою за всю історію незалежності України.