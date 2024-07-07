Володимир Зеленський і Джо Байден, фото з відкритих джерел

У Білому домі працюють над організацією зустрічі президента США Джо Байдена з його українським колегою Володимиром Зеленським під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це розповіли в адміністрації Джо Байдена.

«Хоча президент матиме досить насичений графік, враховуючи його зобов’язання як господаря саміту, ми працюємо над організацією кількох двосторонніх зустрічей і зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським», — зазначили там.

Окрім того, неназваний представник адміністрації Джо Байдена розповів, що під час саміту Альянсу, а саме 11 липня, відбудеться засідання Ради Україна — НАТО.

Після того американський президент зустрінеться з майже двома десятками членів Альянсу та партнерів, які провели переговори та підписали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Нагадаємо, президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден підписали безпекову угоду, яка стала найсильнішою за всю історію незалежності України.