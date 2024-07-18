Міський голова Баштанки Олександр Береговий вважає, що на нього було скоєно замах, до якого причетні люди з проросійськими поглядами.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Мер розповів, що вибухівку кинули на території домоволодіння, коли вся сімʼя була вдома.
— Вчора був здійснений замах на мене та мою родину на території нашого подвірʼя. Невідомі підірвали гранату в той момент, коли ми всі разом були вдома. На щастя ніхто не постраждав. Маю надію, що винних невдовзі знайдуть і притягнуть до відповідальності, — написав Олександр Береговий.
Винними в інциденті він називає тих, хто підтримує російську агресію.
— Всім відомо, що ворог у нас один — це Росія! Адже лише вони винні в тому, що сьогодні батьки ховають своїх дітей. Я вже не кажу про такі речі, як світло, газ, вода, дах на головою та інше, що вони намагаються забрати в нас. Тому всю свою злість ми маємо конвертували не один проти одного, а проти нашого спільного ворога, — наголосив мер.
Нагадаємо, близько 22:30 на подвір’ї мера Баштанки Олександра Берегового невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував. Поліції про цей факт повідомив сам мер.
На кадрах, які опублікували в ГУНП Миколаївщини, видно, що пошкоджень від вибуху зазнав автомобіль міського голови.
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Міський голова Баштанки Олександр Береговий вважає, що на нього було скоєно замах, до якого причетні люди з проросійськими поглядами.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Мер розповів, що вибухівку кинули на території домоволодіння, коли вся сімʼя була вдома.
— Вчора був здійснений замах на мене та мою родину на території нашого подвірʼя. Невідомі підірвали гранату в той момент, коли ми всі разом були вдома. На щастя ніхто не постраждав. Маю надію, що винних невдовзі знайдуть і притягнуть до відповідальності, — написав Олександр Береговий.
Винними в інциденті він називає тих, хто підтримує російську агресію.
— Всім відомо, що ворог у нас один — це Росія! Адже лише вони винні в тому, що сьогодні батьки ховають своїх дітей. Я вже не кажу про такі речі, як світло, газ, вода, дах на головою та інше, що вони намагаються забрати в нас. Тому всю свою злість ми маємо конвертували не один проти одного, а проти нашого спільного ворога, — наголосив мер.
Нагадаємо, близько 22:30 на подвір’ї мера Баштанки Олександра Берегового невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував. Поліції про цей факт повідомив сам мер.
На кадрах, які опублікували в ГУНП Миколаївщини, видно, що пошкоджень від вибуху зазнав автомобіль міського голови.