Олександр Береговий, міський голова Баштанки, фото з відкритих джерел

Міський голова Баштанки Олександр Береговий вважає, що на нього було скоєно замах, до якого причетні люди з проросійськими поглядами.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Мер розповів, що вибухівку кинули на території домоволодіння, коли вся сімʼя була вдома.

— Вчора був здійснений замах на мене та мою родину на території нашого подвірʼя. Невідомі підірвали гранату в той момент, коли ми всі разом були вдома. На щастя ніхто не постраждав. Маю надію, що винних невдовзі знайдуть і притягнуть до відповідальності, — написав Олександр Береговий.

Меру Баштанки підкинули в будинок вибухівку, фото: Олександр Береговий Меру Баштанки підкинули в будинок вибухівку, фото: Олександр Береговий

Винними в інциденті він називає тих, хто підтримує російську агресію.

— Всім відомо, що ворог у нас один — це Росія! Адже лише вони винні в тому, що сьогодні батьки ховають своїх дітей. Я вже не кажу про такі речі, як світло, газ, вода, дах на головою та інше, що вони намагаються забрати в нас. Тому всю свою злість ми маємо конвертували не один проти одного, а проти нашого спільного ворога, — наголосив мер.

Нагадаємо, близько 22:30 на подвір’ї мера Баштанки Олександра Берегового невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував. Поліції про цей факт повідомив сам мер.

На кадрах, які опублікували в ГУНП Миколаївщини, видно, що пошкоджень від вибуху зазнав автомобіль міського голови.