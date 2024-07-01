Правопопулістське «Національне об’єднання» та їхні соратники набрали найбільше голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

Такі дані повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує BFMTV.

Понад 10,6 млн французьких виборців підтримали кандидатів від «Національного об’єднання» та їхніх соратників, що забезпечило їм першість із 33,14%. З цим результатом партія, порівняно з попередніми виборами до парламенту, збільшила результат у 2,5 разів. Втім, якщо не враховувати кандидатів-соратників, «Нацоб’єднання» саме по собі отримало 29,24%.

Другими з результатом 27,99% прийшов блок лівих сил «Новий народний фронт», за них проголосували майже 9 мільйонів виборців. Це суттєво більше, аніж 5,8 млн за альянс Nupes на виборах 2022 року.

Пропрезидентський блок разом отримує 20,04%.

Праві «Республіканці» отримали лише 6,57% голосів, а разом з іншими правими кандидатами — 10,23%.

У Франції діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Там, де цього не сталося, відбувається другий тур, він призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

Залежно від того, якими будуть результати другого туру голосування, «Нацоб’єднання» може отримати від 255 до 295 мандатів (абсолютна більшість становить 289 місць із 577), альянс лівих — від 120 до 140, пропрезидентський блок «Разом» – від 90 до 125.

Нагадаємо, що президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Коли французького президента запитали про перспективу відправлення західних військ в Україну, він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».