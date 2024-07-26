Ізраїль на пʼять місяців відклав введення платної електронної візи ETA-IL для громадян України.
Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.
Управління народонаселення та імміграції Держави Ізраїль, відтермінувало на 5 місяців початок дії пілотного проєкту ETA-IL (електронна віза).
У посольстві нагадали, що з 1 серпня усі іноземні громадяни, які мають право на безвізовий в’їзд до Ізраїлю, мали подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для вʼїзду до Ізраїлю на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою через веб платформу.
Наразі досягнуто згоди, що громадяни України повинні будуть отримувати попередній дозвіл (ETA-IL ) на в’їзд в Ізраїль починаючи з 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, Європейська Комісія повідомила про продовження ще на 12 місяців угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.
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Ізраїль на пʼять місяців відклав введення платної електронної візи ETA-IL для громадян України.
Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.
Управління народонаселення та імміграції Держави Ізраїль, відтермінувало на 5 місяців початок дії пілотного проєкту ETA-IL (електронна віза).
У посольстві нагадали, що з 1 серпня усі іноземні громадяни, які мають право на безвізовий в’їзд до Ізраїлю, мали подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для вʼїзду до Ізраїлю на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою через веб платформу.
Наразі досягнуто згоди, що громадяни України повинні будуть отримувати попередній дозвіл (ETA-IL ) на в’їзд в Ізраїль починаючи з 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, Європейська Комісія повідомила про продовження ще на 12 місяців угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.