Прапори Ізраїлю та України / Фото з відкритих джерел

Ізраїль на пʼять місяців відклав введення платної електронної візи ETA-IL для громадян України.

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

Управління народонаселення та імміграції Держави Ізраїль, відтермінувало на 5 місяців початок дії пілотного проєкту ETA-IL (електронна віза).

У посольстві нагадали, що з 1 серпня усі іноземні громадяни, які мають право на безвізовий в’їзд до Ізраїлю, мали подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для вʼїзду до Ізраїлю на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою через веб платформу.

Наразі досягнуто згоди, що громадяни України повинні будуть отримувати попередній дозвіл (ETA-IL ) на в’їзд в Ізраїль починаючи з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, Європейська Комісія повідомила про продовження ще на 12 місяців угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.