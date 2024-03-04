Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував скорочення кількості міністерств в Україні на третину та створення Центру уряду.

Про це він повідомив 4 березня на пресконференції, пишуть «НикВести».

Денис Шмигаль додав, що в Україні вже скорочують кількість держслужбовців. Таких посад скоротили вже 20 тисяч.

— Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити. І в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій, — сказав прем’єр.

За його словами, наразі в Україні працюють над створенням Центру уряду, який буде виконувати допоміжні та адміністративні функції. Він надаватиме для всіх міністерств юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерській та фінансовій сферах. Також Центр готуватиме документи для того чи іншого міністерства.

Нагадаємо, у Вознесенську мають намір скоротити посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а також головного спеціаліста у департаменті житлово-комунального господарства та капітального будівництва.