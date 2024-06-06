Фото: Миколаївська обласна рада

У середу, 5 червня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик оглянув перші встановлені модульні будинки у Зеленому Гаю Шевченківської громади.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради.

Фото: Миколаївська обласна рада Фото: Миколаївська обласна рада

Тут через російські обстріли зруйнувані десятки домівок мирних людей. Очільник облради відвідав одну з таких родин. У березні 2022 року неподалік від їхнього дому був прильот ФАБу, а власне дім зруйнувала потужна ударна хвиля. Тепер же сімʼя отримала ключі від нового трикімнатного будинку, що днями звела команда конструкторів.

Фото: Миколаївська обласна рада Фото: Миколаївська обласна рада Фото: Миколаївська обласна рада

Цей проєкт благодійного фонду «Молодь з місією» залучила Агенція регіонального розвитку Миколаївської області, і протягом весни тут тривали підготовчі роботи до власне встановлення будинків. Таких домів у Первомайській та Шевченківській громадах буде 60 у кілька черг. Один такий будинок коштує близько 10 тисяч доларів.

«Особлива відмінність цього проєкту в тому, що підготовчі роботи з їхнього встановлення виконували місцеві жителі громади. Тобто це дало змогу місцевим людям працювати та отримувати кошти. До того ж, один з таких будинків встановлять як ФАП у Киселівці, аби місцеві могли отримувати медичну допомогу. Відновлення наших зруйнованих сіл це важлива частина відновлення всієї країни. Вдячні нашим партнерам за вагому підтримку та Агенції за залучення такої допомоги. Окремо вдячний саме людям, які лишилися попри все, вірять у перемогу та відновлюють свої домівки. Переможемо та все відбудуємо!» – наголосив Антон Табунщик.

Нагадаємо, Миколаївщина входить до переліку найбільш замінованих областей України внаслідок повномасштабного вторгнення. Коли ЗСУ звільняли східні громади області – росіяни мінували всі можливі території. Для очищення області від снарядів необхідні роки. У цьому ДСНС допомагають міжнародні організації, зокрема — ФАО.