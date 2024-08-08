Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не проти переглянути деякі вже перейменовані назви вулиць Миколаєва.

Таку позицію він озвучив в ефірі «Еспресо ТВ» у відповідь на слова мера Олександра Сєнкевича про незгоду міської ради щодо перейменування деяких вулиць у Миколаєві, пишуть «НикВести».

Віталій Кім запевнив, що жодних непорозумінь між ним та міським головою щодо перейменування вулиць немає, а також додав, що у цьому питанні вдалося досягти певного компромісу.

— Ми товаришуємо з мером, у нас немає розходжень в ідеях. Чому до мене перейшло право перейменування вулиць? Місцеве самоврядування не встигло, чи не захотіло, чи спеціально передало ці повноваження, щоб не було політичних скандалів. Я ж не можу залишити все так, якщо вони не затвердили. В мене була своя думка, я попереджав завчасно: будь ласка, приймайте рішення у ваші строки – 8 місяців для того, щоб ви зробили опитування і таке інше. Я теж за два тижні виставив на обговорення, взяв до уваги думку міста, мав зустрічі з ініціативними групами. Ми дійшли до певного компромісу, який, на мою думку, є правильним. Якщо хочете, щоб щось працювало, працюйте самі, беріть на себе відповідальність і не перекладайте її на людей, які можуть зробити це особисто, – сказав Віталій Кім.

Очільник ОВА вважає, що питання перейменування вулиць у деяких українських містах – це загравання мерів з електоратом. Однак, додав Віталій Кім, це не стосується Миколаєва.

— Я підтримую свого колегу Максима Козицького (голова Львівської ОВА, – прим.), що треба перейменовувати, тому що ми йдемо по дорозі декомунізації. Те, що відбувається в Кривому Розі, в Одесі (де мери виступили проти перейменування, – прим.) – це загравання з електоратом. Тому що мери це кажуть з позиції виборчого питання. У нас немає таких конфліктів. Чим раніше ми перейменуємо, тим швидше звикнемо до нових назв вулиць. Не бачу ніякої проблеми, щоб перейменовувати вулиці згідно закону. Були строки, був закон, щоб перейменувати вулиці, – сказав Віталій Кім.

Він також додав, що за потреби надалі модна буде повертатися до розгляду повторного перейменування окремих вулиць.

— Якщо будуть питання по деяким вулицям, то давайте розглянемо ще. 99% роботи вже зроблено. Тому точкові ситуації можна розглядати, але назагал це все зроблено, – додав Віталій Кім.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».