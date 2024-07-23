Фото: КМДА

У вівторок, 23 липня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Комітет з питань оборони підтримав два укази президента на затвердження парламентом. ЗА — 13 голосів, одноголосно», — зазначив він.

Далі потрібно понад 226 голосів парламенту сьогодні та підпис Президента Володимира Зеленського.

Раніше начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач повідомив, що після проходження переобстеження менше ніж 10% визначаються непридатними серед раніше обмежено придатних.