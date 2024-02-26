Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: Getty Images

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зробив заяву на підтримку України у другу річницю російського вторгнення.

Про це повідомляє «Європейська правда».

— Рішучість і сила українського народу продовжують надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік, — заявив король Британії.

Він підкреслив, що, незважаючи на величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм.

— Це справжня доблесть перед обличчям невимовної агресії. Я відчув це особисто під час численних зустрічей з українцями, які я мав з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві, — заявив Чарльз ІІІ.

Король заявив про постійну підтримку з боку Великої Британії та її союзників.

— Мене продовжує дуже надихати те, що Сполучене Королівство та наші союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України в цей час таких великих страждань і потреб, — додав він.

Британські ЗМІ зазначають, що таке несподівано пряме послання виглядає як заклик до продовження міжнародної допомоги Україні, додаючи, що для короля незвично так однозначно висловлюватися про міжнародний конфлікт, і його коментарі відображають силу його почуттів.

Нагадаємо, минулого року король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які знаходилися у Великій Британії на навчаннях.