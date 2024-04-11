Країни Північної Європи і Балтії зберуть експертів, щоб допомогти Україні вступити до ЄС. Фото з відкритих джерел

Вісім країн Північної Європи і Балтії зберуть групу експертів, які нададуть Україні підтримку на переговорному етапі процесу вступу в Євросоюз.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом після зустрічі глав МЗС відповідних країн, пише Reuters.

Він розповів, що вісім країн Північної Європи та Балтії на зустрічі на шведському острові Готланд домовилися зібрати групу експертів, які допоможуть підтримати зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

— Це дає можливість полегшити шлях України до членства в європейській сім’ї, — сказав міністр.

Ініціативу прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

— Вдячний шведському колезі Тобіасу Білльстрьому та міністрам закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки за запуск ініціативи зі створення Консультативної групи високого рівня для делегації України на переговорах про вступ до ЄС. Держави Північної Європи та Балтії продовжують надавати Україні важливу підтримку, — написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.