Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич має надію, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

Такі сподівання міський голова висловив під час брифінгу 21 травня, пишуть «НикВести».

Мер нагадав, що під час сесії міськради 13 травня виділили додаткові кошти для запуску проєктів з будівництва нового водогону, а також повідомив, що 20 травня з цього питання відбулася онлайн-зустріч представниками Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури, Держагенства водних ресурсів, Міністерства екології, Служби відновлення в Миколаївській області, а також міської ради, обласної військової адміністрації та «Миколаївводоканалу».

— Під час цієї роботи ми обговорили наступний короткий план дій про оголошення закупівель. Будівництво нового водопроводу буде йти за принципом проєкту «Будуй». Зараз потрібно обрати технічного консультанта, тому найближчим часом цим буде займатися наша Агенція відновлення, – сказав Олександр Сєнкевич.

Він також висловив сподівання, що звільнення Олександра Кубракова не вплине на процес будівництва водогону, однак припустив, що це може затягнути строки реалізації проєкту.

— Що стосується змін на рівні Міністерства відновлення, а саме – звільнення пана Кубракова. Це поки що не сильно впливає на цей процес, але будь-які зміни, ви самі розумієте, можуть викликати подальші зміни, в тому числі й в самій Агенції відновлення, що може насправді вплинути і затягнути наш проєкт. Але я сподіваюсь, що зараз ми працюємо над системними рішеннями, які не будуть залежати від окремих осіб, – сказав міський голова.

Наразі також тривають перемовини з закордонними партнерами, каже Олександр Сєнкевич. Однак, додав він, йдеться лише про фінансування заміни мереж водопостачання всередині Миколаєва, а не будівництво нового водогону.

— Тобто вони стосуються не подачі саме питної води до міста, а її розподілення всередині міста, тому що солона вода дуже сильно шкодить нашим трубопроводам, яким по понад 50 років. Вони ржавіють, рвуться, – пояснив мер.

Водночас, додав він, наразі не йдеться про суми коштів, оскільки міжнародні партнери розглядають варіант виготовлення для Миколаєва труб, засобів та насосів всередині їх країн.

— Зараз мова не йде насправді про якісь суми. Ми пояснюємо нашим партнерам, що в нас на даний час немає грошей, щоб оплачувати їх сервіс чи товари. Тому ми говоримо з ними про те, що зараз країни, в яких вони знаходяться, збирають пакети допомоги, в тому числі невійськової, і локальні фонди готові фінансувати подібні проєкти. Вони їх фінансують ще краще, коли це місцеві бізнеси, тобто фактично їх державні гроші залишаються в тій країні. Тобто виробництво труб, засобів, насосів і так далі – все залишається там, а ми фактично отримуємо це і можемо отримувати також грантові кошти на проплату цих трубопровідів і заміну наших товарів, – пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що новий магістральний водогін для забезпечення Миколаєва водою прокладатимуть з Нової Одеси. Замовником робіт буде Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.