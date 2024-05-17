Іван Гаврилюк. Фото: Міністерство оборони України

Кабінет Міністрів України призначив на посаду першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Спочатку його звільнено з посади заступника Міністра оборони України та призначено першим заступником.

Зазначається, що Іван Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.

Пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Отримав значний практичний досвід при проходженні військової служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України.

З 9 жовтня 2023 року і до сьогоднішнього дня був заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року Командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Також повідомлялося, що новим начальником пресцентру Сил оборони півдня став речник Військово-морські сили Збройних сил України Дмитро Плетенчук.