Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський

В Офісі президента України заявили про відмову від пропозиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо припинення вогню для проведення мирних переговорів.

Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви під час телемарафону.

За його словами, Угорщина не стала першою країною, яка закликає Україну до припинення вогню. Проте Київ має власний план досягнення миру.

— Угорщина не є першою країною, яка пропонує такий варіант розвитку подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, проте виклав свою чітку, зрозумілу та відому позицію, – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що Україна прагне миру і для цього має відповідні інструменти. Зокрема, вже відбувся перший саміт світу, а зараз триває підготовка до другого.

За словами Жовкви, представники РФ можуть брати участь у другому саміті світу, якщо країна-агресор не висуватиме Україні ультиматумів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 2 липня, відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню перед мирними переговорами.