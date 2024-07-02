Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.

Таку заяву він зробив у вівторок, 2 липня, під час прес-конференції в Києві.

Зокрема, Віктор Орбан заявив, що запропонував Зеленському зупинити бойові дії на лінії зіткнення з російськими військами, зокрема через те, що війна дуже сильно впливає на безпеку Європи.

Орбан підкреслив, що високо цінує зусилля Зеленського щодо досягнення миру, але вважає, що їхня реалізація може зайняти багато часу.

— Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини, – заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Також, Володимир Зеленський та Віктор Орбан обговорили роботу над угодою для зміцнення співпраці між двома країнами.

— Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими країнами, – заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва. Це його перший візит за багато років. Віктор Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка.

Як відомо, востаннє він відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Раніше, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в війни проти Україні. Він додав, що перемога України не є необхідною, але, незважаючи на це, НАТО все ще «сприяє війні, в той час як Угорщина виступає на боці миру». При цьому прем’єр підкреслив, що не хоче, аби «хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню».