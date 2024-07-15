Буде правильним та справедливим, якщо Польща збиватиме російські ракети, які летять у бік Західної України для захисту газосховищ, що постачають газ до Європи.

Про це резидент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

Він акцентував, що газом із цих сховищ користуються «країни-скептики» у НАТО. Тому він вважає, що цей скепсис має зменшитися.

— Якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що Україна підписала з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де розглядається технічний напрямок цього питання.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Раніше повідомлялось, що Україна і Європейський союз підписали угоду про гарантії безпеки. Вона гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.