У четвер, 11 липня, Миколаїв відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс та заступник голови дипломатичної місії Посольства Естонської Республіки в Україні Вагур Соосаар.

Під час брифінгу разом з головою Миколаївської ОВА та мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем вони розповіли про напрацювання та подальшу співпрацю, повідомляють «НикВести».

Британський посол підкреслив, що не дивлячись на останні зміни в уряді його країни, їх позиція щодо подальшої підтримки України незмінна.

— Ми тут на місці, щоб краще розуміти, які виклики є, яким може наше партнерство у майбутньому, — сказав Мартін Гарріс.

Партнерство із країнами включатиме питання щодо відновлення громад, постраждалих внаслідок військових дій, медичних закладів, навчальних закладів. Крім того, партнери забезпечать прифронтовий регіон гуманітарною допомогою.

Мартін Гарріс зауважив також, що зусилля Великої Британії направлено на тренуваннях військових Збройних сил України. Наразі через програму пройшли вже понад сотні тисяч військових.

— Наш новий міністр оборони Джон Гілі займається цим питанням щодо продовження цієї програми, – сказав він.

Міський голова Олександр Сєнкевич зокрема під обговорення зауважив, що обговорив із послами проблему дворічної відсутності питної води у місті, офлайн навчання та повернення військовополонених.

— Ми говорили не лише про хардові проєкти: інфраструктури, військових, але й соціальних проєктів. Від запуску шкіл до допомоги повернення військовополонених з російського полону. Обмінялись контактами і домовились по співпраці за окремими проєктами, — сказав мер.

Фоторепортаж

Брифінг послів Британії та Естонії в Миколаєві щодо міжнародної співпраці з регіоном, фото: «НикВести»