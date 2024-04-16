Заміна труб у Миколаєві, фото «НикВести»

У Новому Бузі Миколаївської області планують витратити 10,3 мільйона гривень на ремонт напірного водоводу.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Тендер оголосило комунальне підприємство «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради.

Підрядник повинен буде до 31 грудня 2024 року виконати земляні роботи та роботи з прокладання нових труб, зокрема укласти поліетиленові труби та сталеві труби діаметром від 100 до 500 міліметрів. Загалом протяжність робіт складає 1726 погонних метра.

Водночас після ремонту напірного водоводу підрядна компанія повинна надати 10 років гарантії виконаних робіт.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, а підрядна обиратимуть вже після 30 квітня 2024 року.

Що з водою у Новому Бузі?

До цього, у грудні 2023 року, жителі Нового Бугу поскаржились, що вода у кранах не відповідає якості питної. Тоді керівник комунального підприємства «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради Микола Майстренко сказав «НикВести», що вода у крани містян надходить з Софіївського водосховища й до цього проходить декілька ступенів очистки. Тобто воду фільтрують до такого стану якості, щоб її можна було використовувати для побутових потреб, додав він. Водночас він пояснив, що стан води, на який скаржаться новобужани, виник через цвітіння води у Софіївському водосховищі через жарку погоду влітку та на початку осені.

А у серпні минулого року Новобузька міська територіальна громада заявила на своїй Facebook-сторінці, що місто залишилось без централізованого водопостачання, оскільки комунальників, які мають ремонтувати мережі, мобілізували до ЗСУ. однак згодом цю публікацію видалили.

А чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду.

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася – вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульц не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».