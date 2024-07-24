Екснардеп Віктор Медведчук після затримання. Фото з відкритих джерел

Держзраднику Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу» повідомили про підозру в заволодінні нафтопроводом «Самара — Західний напрямок».

Як повідомляють СБУ, незаконну схему організували з політичним керівництвом РФ.

Слідчі зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу «Самара — Західний напрямок» у 2015 році.

Відповідно до вчинених злочинів екснардепа та його спільників обвинувачують у:

зловживання повноваженнями;

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;

заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем;

отримання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, та їх легалізація.

Зазначається, що нафтопровід «Самара-Західний напрямок» після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

Однак, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми.

Схема привласнення державного нафтопроводу «Самара — Західний напрямок». Фото: СБУ

«Після заволодіння «трубою» Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство «Прикарпатзахідтранс», а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою», — йдеться у повідомленні.

З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Нагадаємо, 1 лютого, Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», що раніше належала проросійському політику Віктору Медведчуку.

Також суд наклав арешт на корпоративні права та майнові комплекси, що належали рідним братам екснардепів-зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака.