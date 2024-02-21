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Велика Британія першою наклала санкції на шістьох працівників виправної колонії «Полярний вовк», де нещодавно помер Олексій Навальний.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Керівникам виправної колонії заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.

Водночас у дописі уряду наголосили на очевидності того, що російська влада неодноразово намагалася змусити опозиційного політика замовкнути.

«Ніхто не повинен сумніватися в репресивній природі російської системи. Ось чому ми сьогодні накладаємо санкції на найвищих посадових осіб, відповідальних за його утримання в колонії, де він провів останні місяці. Винні у жорстокому поводженні з Навальним не повинні мати ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності», – заявив глава МЗС Девід Кемерон.

До списку санкцій потрапили:

полковник Вадим Костянтинович Калінін – начальник арктичної виправної колонії ІК-3 «Полярний вовк»;

підполковник Коржов Сергій Миколайович – заступник начальника;

підполковник внутрішньої служби Василь Олександрович Видрін – заступник начальника;

підполковник міліції Пилипчик Володимир Іванович – заступник начальника;

підполковник Голяков Олександр Володимирович – заступник начальника;

полковник Олександр Валерійович Образцов – заступник начальника.

Британія також закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне розслідування.