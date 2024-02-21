Велика Британія першою наклала санкції на шістьох працівників виправної колонії «Полярний вовк», де нещодавно помер Олексій Навальний.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Керівникам виправної колонії заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.
Водночас у дописі уряду наголосили на очевидності того, що російська влада неодноразово намагалася змусити опозиційного політика замовкнути.
«Ніхто не повинен сумніватися в репресивній природі російської системи. Ось чому ми сьогодні накладаємо санкції на найвищих посадових осіб, відповідальних за його утримання в колонії, де він провів останні місяці. Винні у жорстокому поводженні з Навальним не повинні мати ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності», – заявив глава МЗС Девід Кемерон.
До списку санкцій потрапили:
Британія також закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне розслідування.
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Велика Британія першою наклала санкції на шістьох працівників виправної колонії «Полярний вовк», де нещодавно помер Олексій Навальний.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Керівникам виправної колонії заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.
Водночас у дописі уряду наголосили на очевидності того, що російська влада неодноразово намагалася змусити опозиційного політика замовкнути.
«Ніхто не повинен сумніватися в репресивній природі російської системи. Ось чому ми сьогодні накладаємо санкції на найвищих посадових осіб, відповідальних за його утримання в колонії, де він провів останні місяці. Винні у жорстокому поводженні з Навальним не повинні мати ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності», – заявив глава МЗС Девід Кемерон.
До списку санкцій потрапили:
Британія також закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне розслідування.