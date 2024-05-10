США заблокували російським військовим доступ до Starlink. Фото: Depositphotos.

Представники Міністерства оборони США, які співпрацюють з компанією SpaceX, змогли заблокувати незаконне використання російськими військовими терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Про це пише Bloomberg.

Помічник міністра з питань космічної політики Джон Пламб заявив, що США були «активно залучені до співпраці з урядом України та компанією SpaceX для протидії незаконному використанню РФ терміналів Starlink».

— Ми успішно припинили використання терміналів військами РФ, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати сервіси Starlink та інші комерційні системи зв’язку, — сказав він.

Зазначається, що термінали Starlink продовжують рекламувати для продажу у РФ, зокрема, їх можна знайти на сайті електронної комерції Ozon. Продавці стверджують, що підписку можна оформити на жителів європейських країн, де ліцензована ця технологія. Таким чином хоч система не працюватиме у глибині території РФ, проте буде можливість підтримувати зв’язок поблизу прикордонних регіонів, зокрема на окупованій території України.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть використовувати системи Starlink на фронті. Вперше українська сторона виявила системи Starlink у російських військах «кілька місяців тому». З того часу використання Росією супутникових систем на фронті тільки збільшується.

Головне управління розвідки повідомило, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах. Вартість одного терміналу супутникового зв’язку 200 тисяч рублів.

У березні демократи з Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб з'ясувати, чи вживала компанія заходів, аби запобігти використанню Росією супутникового сервісу Starlink у війні проти України.