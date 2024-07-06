Король Великої Британії Чарльз III прийняв відставку Ріші Сунака з поста прем'єр-міністра та провів аудієнцію з його наступником Кіром Стармером.
Про це пише BBC.
Стармер зустрівся з королем, щоб отримати офіційне запрошення сформувати уряд. За результатами дострокових парламентських виборів, які відбулися 4 липня, опозиційна Лейбористська партія отримала більшість місць, тоді як консерватори на чолі з Ріші Сунаком — найменше за всю історію партії.
Нагадаємо, Ріші Сунак перепросив за програш на виборах, а свого суперника назвав «порядною людиною з громадським духом».
Під час візиту Стармера до Букінгемського палацу на Даунінг-стріт вишикувалася кавалькада прихильників Лейбористської партії з прапорами Сполученого королівства, Шотландії та Уельсу.
Під час виступу з трибуни на Даунінг-стріт він заявив, що «нація стомлена» та «країна проголосувала за зміни».
«Цю рану, цей брак довіри можна залікувати лише діями, а не словами — я це знаю. Але ми можемо почати сьогодні з простого визнання того, що державна служба — це привілей, і ваш уряд має ставитися до кожної окремої людини у країні з повагою», — заявив він.
Нагадаємо, Ріші Сунака офіційно затвердили на посаду прем'єр-міністра Великої Британії 25 жовтня 2022 року. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.
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Король Великої Британії Чарльз III прийняв відставку Ріші Сунака з поста прем'єр-міністра та провів аудієнцію з його наступником Кіром Стармером.
Про це пише BBC.
Стармер зустрівся з королем, щоб отримати офіційне запрошення сформувати уряд. За результатами дострокових парламентських виборів, які відбулися 4 липня, опозиційна Лейбористська партія отримала більшість місць, тоді як консерватори на чолі з Ріші Сунаком — найменше за всю історію партії.
Нагадаємо, Ріші Сунак перепросив за програш на виборах, а свого суперника назвав «порядною людиною з громадським духом».
Під час візиту Стармера до Букінгемського палацу на Даунінг-стріт вишикувалася кавалькада прихильників Лейбористської партії з прапорами Сполученого королівства, Шотландії та Уельсу.
Під час виступу з трибуни на Даунінг-стріт він заявив, що «нація стомлена» та «країна проголосувала за зміни».
«Цю рану, цей брак довіри можна залікувати лише діями, а не словами — я це знаю. Але ми можемо почати сьогодні з простого визнання того, що державна служба — це привілей, і ваш уряд має ставитися до кожної окремої людини у країні з повагою», — заявив він.
Нагадаємо, Ріші Сунака офіційно затвердили на посаду прем'єр-міністра Великої Британії 25 жовтня 2022 року. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.