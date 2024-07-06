Прем’єр-міністр Великої Британії від Лейбористської партії Кір Стармер виступає з промовою біля Даунінг-стріт, у Лондоні, 5 липня 2024 року

Король Великої Британії Чарльз III прийняв відставку Ріші Сунака з поста прем'єр-міністра та провів аудієнцію з його наступником Кіром Стармером.

Про це пише BBC.

Стармер зустрівся з королем, щоб отримати офіційне запрошення сформувати уряд. За результатами дострокових парламентських виборів, які відбулися 4 липня, опозиційна Лейбористська партія отримала більшість місць, тоді як консерватори на чолі з Ріші Сунаком — найменше за всю історію партії.

Нагадаємо, Ріші Сунак перепросив за програш на виборах, а свого суперника назвав «порядною людиною з громадським духом».

Під час візиту Стармера до Букінгемського палацу на Даунінг-стріт вишикувалася кавалькада прихильників Лейбористської партії з прапорами Сполученого королівства, Шотландії та Уельсу.

Під час виступу з трибуни на Даунінг-стріт він заявив, що «нація стомлена» та «країна проголосувала за зміни».

«Цю рану, цей брак довіри можна залікувати лише діями, а не словами — я це знаю. Але ми можемо почати сьогодні з простого визнання того, що державна служба — це привілей, і ваш уряд має ставитися до кожної окремої людини у країні з повагою», — заявив він.

Нагадаємо, Ріші Сунака офіційно затвердили на посаду прем'єр-міністра Великої Британії 25 жовтня 2022 року. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.