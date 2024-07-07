Відправлення Потягу Єднання України, 2016 рік, фото: УНІАН

З 8 липня військовослужбовці матимуть можливість бронювати квитки на потяги для термінових поїздок за 5 днів до дня відправлення та до безпосередньо в день відправки.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість пасажирських потягів, на які військовослужбовці можуть бронювати квитки з пріоритетом через спеціальний сервіс.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» ініціює нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.