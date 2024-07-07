З 8 липня військовослужбовці матимуть можливість бронювати квитки на потяги для термінових поїздок за 5 днів до дня відправлення та до безпосередньо в день відправки.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.
Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість пасажирських потягів, на які військовослужбовці можуть бронювати квитки з пріоритетом через спеціальний сервіс.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» ініціює нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.
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З 8 липня військовослужбовці матимуть можливість бронювати квитки на потяги для термінових поїздок за 5 днів до дня відправлення та до безпосередньо в день відправки.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.
Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість пасажирських потягів, на які військовослужбовці можуть бронювати квитки з пріоритетом через спеціальний сервіс.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» ініціює нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.