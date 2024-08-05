Світлофор, фото узято з мережі Інтернет

На завантажених перехрестях Миколаєва до світлофорів приєднають блоки безперебійного живлення, щоб вони працювали навіть під час відключень світла.

Наразі такі світлофори працюють вже на трьох ділянках міста, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».

— Ми зараз встановлюємо нові світлофори, тобто під'єднуємо до них блоки безперебійного живлення.Такі в нас вже є на таких навантажених перехрестях як Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська, а також на кільці на вулиці Садовій. Вони працюють дуже довго навіть під час блекаутів, навіть коли немає світла, — сказав він.

Додаткові світлофори невдовзі встановлюватимуть на всіх завантажених перехрестях Миколаєва, каже міський голова.

— На останній сесії ми виділили додаткові кошти для того, щоб додатково підключити світлофори на всіх завантажених перехрестях. Тому найближчим часом кількість таких світлофорів збільшиться, — додав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що на двох перехрестях у Миколаєві встановлять нові світлофори. Один у центрі міста, другий — у мікрорайоні Ліски. А за 2023 рік у місті всього встановили 64 нові світлофори. На 8 світлофорах встановили нові пристрої звукового сповіщення.