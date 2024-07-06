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Станом на кінець травня суди ухвалили 64 обвинувальні вироки у «Справах Майдану» щодо 78 людей. З них лише 29 людям призначено покарання у вигляді «реального» позбавлення волі.

Про це йдеться у матеріалі hromadske.

Річ у тім, що термін давності для притягнення за нетяжкі злочини, які становлять основну масу справ Майдану, триває лише 5 років (тобто сплив він ще у 2019-му). Для тяжких злочинів — 7 років, для особливо тяжких — 10 років.

Фігурантам цих проваджень — колишнім силовикам, посадовцям та іншим — оголошують про підозру за сукупністю вчинення особливо тяжких, тяжких та нетяжких злочинів. В одному провадженні можуть бути й особливо тяжкі злочини, як-от умисні вбивства мітингувальників, скоєння терористичного акту тощо, й нетяжкі злочини, як-от перешкоджання проведенню зборів чи перевищення службових повноважень.

За даними Офісу генпрокурора, суди вже винесли ухвали про закриття кримінального провадження щодо 79 людей. З них 68 звільнили від кримінальної відповідальності саме через закінчення термінів давності (хоча ці ухвали оскаржують в апеляції/касації).

Нагадаємо, що працівники Держбюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року.