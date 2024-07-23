Віктор Орбан та Жозеп Боррель. Фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель, очільник зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, позбавив Угорщину права організовувати майбутню зустріч міністрів закордонних справ і оборони через її позицію стосовно війни в Україні.

Про це пишуть ВВС та CNN.

Зазначимо, що кожні шість місяців під час нового головування в Раді міністри закордонних справ і оборони ЄС проводять зустрічі для обговорення глобальних проблем, з якими стикається блок. Рішення позбавити Угорщину можливості організовувати майбутню зустріч міністрів закордонних справ було прийняте через візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до президента Росії Володимира Путіна до Москви.

Жозеп Боррель зазначив, що дії Угорщини не можуть залишитися без наслідків. У результаті, наступні зустрічі пройдуть у Брюсселі з 28 по 30 серпня. Він згадав, що Віктор Орбан після зустрічі з Путіним звинуватив ЄС у «провоєнній політиці».

«Я можу сказати, що всі країни-члени – за єдиним винятком – дуже критично ставляться до такої поведінки. Важаю, що було доречно скликати наступні засідання Ради з питань закордонних справ і оборони в Брюсселі», — сказав він.

Натомість угорська сторона відреагувала на це, назвавши таке рішення Жозепа Борреля «повністю дитячим».

«Яку фантастичну відповідь вони придумали. Я не хочу нікого образити, але це відчуття, як у дитячому садку», — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

З 26 інших країн ЄС Угорщину підтримала лише Словаччина.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан передав лідерам ЄС свій «мирний план» щодо завершення війни Росії проти України. Він підкреслив, що його країна може відігравати серйозну роль у посередництві.