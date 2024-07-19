Винищувач F-16, ілюстраційне фото з pixabay

Україна очікувала отримати від союзників обіцяні винищувачі F-16. Вони мали прибути обіцяних цього літа, але поки їх ще не побачила.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

«Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли», — сказав глава держави, додавши, що вдячний за те, що вже надано Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти ЗСУ збити домінування Росії у повітрі та розблокувати небо.

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.

Також Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.

Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.