Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Вони вже прибули.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в X.
«В Україну доставлені системи ППО малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію», — сказано в повідомленні.
Кількості переданої ППО і боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.
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Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Вони вже прибули.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в X.
«В Україну доставлені системи ППО малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію», — сказано в повідомленні.
Кількості переданої ППО і боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.
Нагадаємо, розширити український судноплавний коридор на порти Миколаєва і Херсона можуть допомогти очікувані винищувачі F-16, які забезпечать повний його захист.