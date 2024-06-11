Президент України Володимир Зеленський на конференції з відновлення України у Берліні. Фото «НикВести»

В Україні до кінця року планують збудувати 1 гігават потужностей маневрової газової генерації, а також ще 4 гігават протягом наступних років.

Про це на Конференції з відновлення України у Берліні повідомив президент Володимир Зеленський, пишуть «НикВести».

За словами голови держави, російські обстріли вже знищили в Україні дев'ять гігаватів потужностей, що є суттєвою втратою, враховуючи, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватів.

— Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії, як зброї. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватів. Отже, половини тепер не існує. Що таке 9 гігават? Берлін – це близько 2 гігавати потреби. Мюнхен – десь до 3 гігавати. Ми вже втратили в рази більше генерацій, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, вони просто знищені, – повідомив Володимир Зеленський.

Він підкреслив необхідність міжнародної підтримки, зокрема постачання обладнання та фінансової допомоги. Також Зеленський наголосив на важливості розвитку високоефективної децентралізованої маневрової газової генерації, яка в майбутньому буде переведена на водень і зможе балансувати нову зелену енергетику. За словами президента, саме європейські та німецькі компанії є технологічними лідерами в цій галузі.

— Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Зберегти нормальне життя. Ще один елемент. Це високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю, потрібно говорити не тільки про перспективи. Потрібно вирішувати проблеми сьогодні. В рамках нашої конференції, ми підписуємо перші контракти, – сказав президент.

Президент наголосив, що в рамках конференції було підписано перші контракти, і для реалізації цих планів потрібне лідерство Європи, експортне кредитне фінансування проектів, а також експертиза та досвід німецьких громад.

Раніше, президент України заявив, що протягом наступних трьох-чотирьох місяців Україна має швидко й недорого відновити всі енергооб’єкти, які можливо.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

Раніше голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.