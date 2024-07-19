Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.
Як повідомляє Офіс президента, документ у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Як йдеться в повідомленні, Угода дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти. Йдеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.
«Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярда фунтів стерлінгів (2,58 мільярди доларів, — прим). Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому», — йдеться в повідомленні.
Очікується, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.
«Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років», — зазначили в Офісі президента.
Нагадаємо, 7 липня в Одесі пройшла зустріч президента Володимира Зеленського з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Під час зустрічі політики обговорили оборонну підтримку та двосторонню співпрацю України та Британії.
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Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.
Як повідомляє Офіс президента, документ у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Як йдеться в повідомленні, Угода дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти. Йдеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.
«Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярда фунтів стерлінгів (2,58 мільярди доларів, — прим). Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому», — йдеться в повідомленні.
Очікується, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.
«Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років», — зазначили в Офісі президента.
Нагадаємо, 7 липня в Одесі пройшла зустріч президента Володимира Зеленського з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Під час зустрічі політики обговорили оборонну підтримку та двосторонню співпрацю України та Британії.