Великобританія та Україна підписали угоду щодо кредитної підтримки оборонних спроможностей / Офіс Президента

Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.

Як повідомляє Офіс президента, документ у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Як йдеться в повідомленні, Угода дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти. Йдеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

«Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярда фунтів стерлінгів (2,58 мільярди доларів, — прим). Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому», — йдеться в повідомленні.

Очікується, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

«Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років», — зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, 7 липня в Одесі пройшла зустріч президента Володимира Зеленського з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Під час зустрічі політики обговорили оборонну підтримку та двосторонню співпрацю України та Британії.