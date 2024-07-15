Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

Президент Володимир Зеленський не виключає у найближчий час кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Ці питання вже обговорюються.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає видання «УП».

На запитання чи буде звільнено главу уряду Дениса Шмигаля, він зазначив, що зміни в уряді можуть бути, але які саме не уточнював.

«Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом», — сказав президент.

Також він додав: «Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни»

Нагадаємо, що 15 квітня президент звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова.

Також нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський звільнив чотирьох позаштатних радників та ще двох уповноважених працівників.

Також, голова держави звільнив Олену Вербицьку, яка працювала уповноваженою з питань забезпечення прав захисників з жовтня 2021 року. З березня того ж року Вербицька очолювала Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які брали участь у захисті України.

8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України.

24 червня Володимир Зеленський заявив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.