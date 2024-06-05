Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару.
Про це він повідомив у Telegram в середу, 5 червня.
«Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного», – написав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 травня був із офіційним візитом в Іспанії. Згодом Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з нею, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 мільярдів через Європейський фонд миру.
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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару.
Про це він повідомив у Telegram в середу, 5 червня.
«Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного», – написав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 травня був із офіційним візитом в Іспанії. Згодом Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з нею, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 мільярдів через Європейський фонд миру.