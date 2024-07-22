ЄС продовжив санкції проти Росії Фото: Getty Images

Європейський Союз продовжив санкційні обмеження проти Росії за її вторгнення в Україну ще на 6 місяців. Вони діятимуть до 31 січня 2025 року.

Про це повідомили у Ради Євросоюзу.

Вказується, що перші санкції впровадили ще у 2014 році, однак після лютого 2022 року вони були значно розширені через повномасштабну війну РФ проти України.

Що входить до пакету санкцій:

обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення;

заборона на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;

де-SWIFT для кількох російських банків;

призупинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем засобів масової інформації.

Крім того, Євросоюз впровадив заходи, щоб завадити країні-агресорці обходити обмеження.

Нагадаємо, що 24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.