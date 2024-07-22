Європейський Союз продовжив санкційні обмеження проти Росії за її вторгнення в Україну ще на 6 місяців. Вони діятимуть до 31 січня 2025 року.
Про це повідомили у Ради Євросоюзу.
Вказується, що перші санкції впровадили ще у 2014 році, однак після лютого 2022 року вони були значно розширені через повномасштабну війну РФ проти України.
Що входить до пакету санкцій:
Крім того, Євросоюз впровадив заходи, щоб завадити країні-агресорці обходити обмеження.
Нагадаємо, що 24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.
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Європейський Союз продовжив санкційні обмеження проти Росії за її вторгнення в Україну ще на 6 місяців. Вони діятимуть до 31 січня 2025 року.
Про це повідомили у Ради Євросоюзу.
Вказується, що перші санкції впровадили ще у 2014 році, однак після лютого 2022 року вони були значно розширені через повномасштабну війну РФ проти України.
Що входить до пакету санкцій:
Крім того, Євросоюз впровадив заходи, щоб завадити країні-агресорці обходити обмеження.
Нагадаємо, що 24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.