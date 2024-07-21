Володимир Зеленський, скриншот з відео ВВС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо війна затягуватиметься, то необхідно буде шукати шляхи для проведення виборів.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що проведення виборів під час війни — це складно, оскільки потребує внесення змін до Конституції, що неможливо зробити під час воєнного стану.

— Як можна проводити в вибори в окопах?! Треба, щоб були спостерігачі. Жодні спостерігачі не приїдуть в окопи, — сказав президент.

Крім того, він додав, що люди на тимчасово окупованих територіях також не зможуть голосувати, а понад 7 мільйонів українців перебувають за кордоном, і їм теж потрібно забезпечити можливість голосування.

— Люди які на фронті борються за демократію, не матимуть демократичного вибору?!, — сказав Володимир Зеленський.

В інтервʼю BBC він також сказав, що передбачав час, коли піде у відставку, але це станеться «…не раніше, ніж закінчиться війна».

Нагадаємо, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна. Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.

Раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.