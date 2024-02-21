Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді в травні 2022 року. Фото: Офіс Президента України

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з фракцією від початку повномасштабного вторгнення.

У своєму телеграм-каналі Давид Арахамія зазначив, що зустріч була запланована ще наприкінці минулого року, але «графік президента дозволив провести її лише зараз».

— Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Мета зустрічі — синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд, — зазначив він.

За його словами, на зустрічі говорили про фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві.

— І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями, — додав Давид Арахамія.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Володимир Зеленський скличе першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції «Слуга народу».