Адміністрація морських портів України провела аналіз впливу можливої реконструкції акваторії морського порту Миколаєва на навколишнє середовище і запропонувала варіанти його мінімізації.

Про це йшлося під час громадських слухань у середу, 6 грудня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Відповідно до озвучених даних, найбільш негативний вплив на довкілля мають саме забруднення водного середовища господарсько-побутовими відходами під час проведення робіт з реконструкції. Для зменшення такого впливу АМПУ передбачили місця накопичення таких відходів на спеціальних майданчиках з твердим покриттям.

Нагадаємо, що йдеться про реконструкцію вже існуючих якірних стоянок №1 та №2, що розташовані в акваторії Східного рейду порту. Для цього там планують виконати роботи з днопоглиблення ділянки акваторії.

— Усі види відходів, що утворюватимуться в період виконання днопоглиблювальних робіт будуть вивозитися спеціальним підприємством, — зазначила представниця адміністрації під час обговорень.

Окрім того замовник передбачив утилізацію побутових та фекальних стоків. Так, для запобігання забруднення водного середовища, такі стоки планується збирати і зберігати у спеціальних цистернах.

— По мірі накопичення вони передаватимуться спеціалізованим організаціям, — повідомили в АМПУ.

Виходячи з презентації, представленої під час громадських слухань, реконструкція миколаївського морпорту матиме допустимий рівень впливу на довкілля.

Що стосується впливу таких робіт на соціальне середовище, то він оцінюється як позитивний. За оцінкою АМКУ реконструкція порту якісно вплине на місцеву економіку.

— При провадженні планової діяльності, інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища оцінюється як незначний. Соціальні наслідки даного проекту мають виражений позитивний характер. Вплив на техногенне середовище також слід визначити як позитивний, — йдеться у презентації.

Нагадаємо, половину акваторій біля Миколаївського морського порту можна розміновувати. Для цього потрібні спеціальні судна-платформи, якими треба забезпечити ДССТ та ДСНС.