Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА, фото: «НикВести»

Представники казахстанського бізнесу, які сприяли у відновленні пошкодженого корпусу лікарні шкидвої медичної допомоги в Миколаєві, почали проєктування майбутнього реабілітаційного центру. Однак наразі реалізація проєкту рухається повільно.

Так на питання кореспондентки «НикВести» відповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу у четвер, 11 липня.

Про те, що казахстанці профінансують будівництво лікарні на місці недобудови на 3-й Слобідській стало відомо у грудні 2023 року. Сума проєкту близько 12 мільйонів гривень.

За словами голови ОВА, партнери мають певні застереження, тому проєкт сповільнився.

— Розмови щодо проєктування реабілітаційного центру дійсно були. Проєктування розпочалось, але є застереження з боку міждержавного партнерства. Зараз це рухається трохи обережніше і повільніше, ніж було раніше, — сказав Віталій Кім.

Партнерство Миколаєва з бізнесом Казахстану

Як відомо, в березні 2023 року в рамках проекту дружби «Україна-Казахстан» в Миколаєві відкрили «Юрту незламності».

У травні 2023 року те, що Казахстан взяв шефство над відбудовою обʼєкта у Миколаївській області та розпочав відновлювальні роботи за власний кошт.

Тоді партнери з Казахстану почали відбудову пошкоджених ракетними обстрілами будівель лікарні швидкої медичної допомоги.

Будівля травмпункту в міській лікарні Миколаєва була зруйнована в результаті російського обстрілу у ніч на 1 серпня 2022 року.

У серпні 2023 року травматологічне відділення ЛШМД було відкрито. На роботи казахстанська компанія «BI Group» витратила 10,5 мільйонів.