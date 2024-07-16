У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38

У Миколаєві відрили перший цифровий освітній центр (DLC) на базі ліцею № 38 імені Володимира Чайки.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначається, що центр створено за фінансування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та асоціації інноваційної та цифрової освіти. Це вже 16-й подібний центр в Україні, три з яких знаходяться в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Як повідомив заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко, ідея створення центрів глобальна і на рівні держави нею опікується Міністерство освіти та науки України. Він додав, що приміщення центрів поділене на дві зони: навчальну та ігрову.

— Такі центри забезпечують навчання дітей, які зараз не можуть навчатись офлайн. На жаль, у Миколаївській області таких діток багато і це повʼязано з безпековою ситуацією. В Центрах зараз розпочались «Уроки для життя»: фінансово-компʼютерна грамотність, soft skills та профорієнтація, які не викладають у школі, як предмети, але ці знання потрібні для успішного життя. Уроки фізики в нас проходять на VR-окулярах, дітям вже не потрібні підручники, щоб вивчати якийсь предмет, вони знаходяться у віртуальній реальності, всередині цього процесу серед планет та закону Ньютона. Також ми проводимо олімпіади за допомогою штучного інтелекту. Дуже крута тема Minecraft Education, бо діти полюбляють грати в ігри, а так вони ще й навчаються одночасно, – зазначив він.

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото: «Никвести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото: «Никвести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото: «Никвести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото: «Никвести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото: «Никвести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото: «Никвести»

За словами директора ліцею Сергія Січко, заняття для миколаївських учнів з різних шкіл проводитимуть вчителі з математики, української та англійської мов, фізики, хімії та біології.

— Відкриття цього Центру дає можливість нам наповнити новими формами та підходами, баченнями освітній процес. Ми довго працювали над цим проєктом разом з ЮНІСЕФ та Асоціацією. Тепер протягом 10 місяців кожного дня наші вчителі будуть проводити з усіма охочими дітьми, навіть з інших шкіл, уроки. Зараз під час канікул, а потім і з 1 вересня. Нам потрібні різноманітні спеціалісти для відновлення та розвитку нашого міста, – розповів директор ліцею Сергій Січко.

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, фото «НикВести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото «НикВести»

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, фото «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, фото «НикВести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото «НикВести»

За чотири роки онлайн навчання наші діти потребують додаткової уваги до освітніх процесів та новітніх освітніх технологій, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Відкриття такого центру в одній шкіл міста демонструє, що Миколаїв не пасе задніх. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими партнерами і облаштовуємо новітні навчальні простори в наших школах. Наше завдання зробити хоча б один такий клас в кожній зі шкіл. Плануємо збільшувати кількість таких закладів у місті, — зазначив мер.

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото «НикВести»

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, фото «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, фото «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич фото «НикВести»

Нагадаємо, що в травні у Миколаєві за підтримки донорів відкрили молодіжний центр «Хвиля». Простір складається з декількох кімнат, донори облаштували тут конференц-залу, фотозону та декілька локацій для проведення майстер-класів, тренінгів та інших неформальних заходів.