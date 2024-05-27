Процес облаштування укриття у миколаївській школі, фото: «НикВести»

Міністерство освіти та науки України спрямує 17 мільйонів гривень на дооблаштування укриття в одній зі шкіл Баштанки в Миколаївській області.

Це у коментарі кореспонденту «НикВести» розповів начальник Баштанської районної військової адміністраціях Владислав Дмитрів.

Посадовець в ході одного з брифінгів озвучив інформацію, що МОН має виділити кошти на школу, однак не уточнював, на які саме роботи. Отримана субвенція піде на роботи з облаштування сховища за оновленими нормами будівництва.

— Мова йде про сховище. Проєкт в нас був, реалізація частково розпочалась ще у 2023 році, але через те, що було введено нові ДБН. Там два корпуса у сховищі, один робили UNICEF, а другий за рахунок субвенції, яку отримає Баштанська міська рада, — сказав Владислав Дмитрів.

До російського вторгнення у школі навчались понад тисяча дітей. Заклад не постраждав від прильотів, проте зазнав деяких пошкоджень. Оновлене укриття буде доступним, зокрема для маломобільних дітей.

— Обстріли були, але без руйнувань. Частково були пошкоджені дах і вікна, але все відновили. В принципі навчальний процес там розпочати можна, питання лише за безпекою. В школі самій можуть навчатись близько 1100 дітей. Тобто два сховища на старшу і на молодшу, — додав керівник РВА.

Як відомо, школа в Баштанці не єдиний заклад, який отримає фінансування від МОН. 20 травня Комісія Міністерства освіти і науки розглянула проєкти на отримання державного фінансування для ремонту або будівництва укриттів у школах. На Миколаївщині загалом таких проєктів затвердили сім.

Нагадаємо, що субвенцію на укриття у 2024 році розподілено між закладами загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання. Миколаївщині направлять 200 мільйонів гривень субвенції.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.