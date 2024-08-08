Дитячий садочок. Архівне фото «НикВести»

В Миколаївській області розглядають можливість обʼєднання закладів дошкільної освіти зі школами через проблему укриттів у дитячих садочках.

Про це на брифінгу розповіла начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Вона пояснила, що в багатьох випадках в дитячих садочках відсутнє підвальне приміщення, що унеможливлює облаштування там укриття.

— Проблема в першу чергу полягає в тому, що навіть в проєкті будівлі дитячого садочку не передбачався підвал. Якщо хоча в школах ці підвали є, і сьогодні вони активно облаштовуються, то саме в дитячих садочках їх просто немає, — сказала Алла Веліховська.

Саме тому сьогодні в управлінні розглядають варіант оптимізації закладів дошкільної освіти та перенесення їх до будівель шкіл.

— Частину будівлі займатиме дитячий садочок, а частину школа. Тобто це створює навчальні комплекси. Фактично, це окремі юридичні особи, але в той же час вони знаходяться в одній будівлі, забезпечені одним укриттям, харчоблоком, тощо. І самій громаді, наприклад, може бути набагато легше. Тому сьогодні такого типу оптимізація відбувається. Розглядаємо усілякі можливості, — зазначила Алла Веліховська.

Директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Фото: «НикВести»

Разом з тим, в управлінні поки не знають, скільки закладів дошкільної освіти вийде на очне навчання з 1 вересня. Натомість Алла Веліховська розповіла, що 357 з 465 дитячих садочків Миколаївської області сьогодні працюють в різних форматах.

— У нас сьогодні 465 закладів дошкільної освіти у нас, в яких навчаються 23 тисячі дітей, здійснюють діяльність дистанційно, очно або у змішаному форматі 357 закладів, а це 76,8%. Сказати, які садочки з 1 вересня будуть у в очному форматі працювати, не можу, тому що цей процес ще триває. 108 точно не будуть працювати, це я точно знаю, — сказала Алла Веліховська.

Мова йде про ті заклади дошкільної освіти, які знаходяться о окупації, пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів. За даними управління освіти, на території Миколаївської області в окупації перебуває 1 дитячий садочок на Кінбурнській косі, 14 закладів повністю зруйновані і ще 93 пошкоджені.

Нагадаємо, станом на серпень 2024 року у закладах освіти Миколаївської області потрібно облаштувати ще близько тисячі укриттів. Це дитячі садочки, школи, виші.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.