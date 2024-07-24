Фото: Міністерство відновлення.

Міністерство розвитку громад, територій інфраструктури України та Представництво ООН Жінки в Україні розпочинають проєкт із навчання жінок-водійок у сфері пасажирських перевезень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства відновлення.

Як зазначили, цей проєкт допоможе подолати дефіцит кадрів у сфері перевезень, який сягає 30%, а це близько шести тисяч співробітників.

Серед завдань ініціативи — створення нових робочих місць, розширення можливостей працевлаштування жінок та інтеграції стандартів дотримання прав жінок у сфері транспорту.

«Цей проєкт дуже важливий для підтримки жінок, які зацікавлені у виході на ринок праці. Він дасть їм нові навички та доступ до роботи водійками автобусів. Для ООН Жінки також дуже важливо, що в цьому проєкті залучені роботодавці, разом з якими ми працюємо над забезпеченням повної рівності на робочому місці та усуненням дискримінації», — підкреслила Сабін Фрейзер, Представниця ООН Жінки в Україні.

Нагадаємо, що з початку війни кількість офіційно працевлаштованих людей зменшилась на 2,5 мільйони.