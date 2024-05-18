У лікарні в Баштанці запрацював кол-центр. Фото: організатори проєкту

За фінансової підтримки уряду Німеччини на базі медичних закладів Баштанської громади запрацював кол-центр з навченим персоналом та відділом сервісу і комунікації.

Про це повідомили організатори проєкту.

За статистикою, 70-95% пацієнтів користуються віддаленим записом на прийом. Тому у районі вирішили впровадити новий алгоритм взаємодії зі своїми медичними установами, який прийшов на зміну старим реєстратурам.

— Впровадження роботи кол-центрів розвантажить медиків у цей складний час завдяки попереднього запису на прийом. Пацієнти зможуть швидко і зручно отримати інформацію про розклад роботи лікарів, діагностичні процедури та правила підготовки до них, що власне напряму впливає на якість медичних послуг. Також важливо, що ми матимемо зворотній зв’язок від пацієнтів щодо їхньої задоволеності сервісом та шляхів його покращення, — прокоментувала директорка однієї з лікарень Баштанського району Алла Барсегян.

Окрема увага приділяється навчанню персоналу. Зокрема покращенню їхньої комунікативної. Серед їхніх головних завдань — сприяння підвищенню загальної обізнаності пацієнтів щодо отримання медичних послуг за Програмою медичних гарантій, яка регулярно розширюється.

У лікарні в Баштанці запрацював кол-центр. Фото: організатори проєкту У лікарні в Баштанці запрацював кол-центр. Фото: організатори проєкту

— Цей проект за підтримки уряду Німеччини — це крок на зустріч пацієнтоорієнтованій моделі надання сервісів. Я радий, що ми маємо можливість, навіть в умовах війни, покращувати сервіси та інституціональну спроможність лікарень. Це створення стійкого доступу для більше ніж 100 тис пацієнтів до послуг, а отже до здоров’я, — зазначив Дмитро Шерембей, голова пацієнтської організації «100% Життя», які є партнерами проєкту GIZ «Спеціальна програма підтримки України /EU4ResilientRegions».

Разом із запуском кол-центру для мешканців Баштанської громади офіційно запрацює оновлена рецепція поліклінічного відділення, відремонтоване хірургічне відділення, новий гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу, новий ліфт на чотирьох поверховому корпусі та сонячна станція, яка зможе покривати до 70% власних потреб лікарні. Також придбано медичне та немедичне обладнання: лабораторно-діагностичне обладнання, мобільні зарядні станції, ІТ обладнання, мобільна установка очищення води тощо.

— За дорученням уряду Німеччини GIZ комплексно допомагає розвивати медичні послуги в громадах: включно з реновацію медичних закладів, закупівлею медичного та немедичного обладнання, навчанням персоналу. Баштанська громада є однією з громад, які внаслідок російської агресії потребували допомоги у відновленні, а також сучасних, цифрових рішень з вдосконалення сервісу та комунікації, — прокоментувала Юлія Грубер, директорка проєкту GIZ «Спеціальна програма підтримки України /EU4ResilientRegions».

У лікарні в Баштанці запрацював кол-центр. Фото: організатори проєкту У лікарні в Баштанці запрацював кол-центр. Фото: організатори проєкту

Крім Миколаївської області кол-центри створюються ще у 10 лікарнях Чернігівської, Одеської, Сумської та Дніпропетровській областях.

Як звернутися до лікарень у Баштанському районі?

Контактні дані кол-центру:

099-033-24-25, 050-033-24-25 — для запису до сімейного лікаря та отримання первинної медичної допомоги;

095-233-24-25, 099-233-24-25 — для запису на обстеження та до вузькопрофільних спеціалістів.

Звернувшись до кол-центру можна вирішити такі питання:

Дізнатися графік роботи всіх лікарів закладу;

Отримати інформацію про онлайн запис до вузького спеціаліста;

Інформацію про те де і в який час можна здати аналізи та якнайшвидше пройти всі необхідні обстеження;

Інформацію для пацієнта про підготовку перед проходженням УЗД, фибро- та гастроскопії;

Інформацію про безкоштовні послуги та ліки за програмою медичних гарантій;

Перелік документів для отримання довідок;

Адреси та номери телефонів поліклініки та відділень;

Інформацію щодо наявності вакцини;

Інформацію про взаємозамінних лікарів.

Нагадаємо, на відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні цього року уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.