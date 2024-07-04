Володимир Зеленський. Скриншот відео

У Збройних Силах України є 14 бригад, які без зброї, адже вона досі не прийшла від країн-союзниць до нашої деержави.

Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Його запитали, коли Україна зможе перейти до масштабного контрнаступу, коли закінчиться «патова ситуація». На це Володимир Зеленський відповів, що немає патової ситуації, а є проблема з затримками поставок озброєнням.

«У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», – відповів президент.

Зеленський наголосив, що не можна говорити про контрнаступальні дії, оскільки сьогодні Україні слід захистити те, що є.

«Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові до цього. Ми будемо готовими до цього, коли надходить зброя. Її сьогодні немає», – додав він.

За його словами, це «найбільша трагедія цієї війни», що між рішенням про надання допомоги Україні та отриманням цієї допомоги може проходити дуже багато часу.

Також він наголосив, що проблема в тому, що через довгі процеси поставки зброї, ворог знає, яка допомога на які напрямки йде і вже готовий туди атакувати.

Нагадаємо, що у травні США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 мільйонів.

Також уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.