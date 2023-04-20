|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|05:56
|Захід сонця:
|19:45
|Температура завтра:
|+11 C°
|Швидкість вітру:
|4.9 м/с
|Схід сонця:
|05:55
|Захід сонця
|19:58
|Температура завтра:
|+14 C°
У шести закладах освіти Южноукраїнська починаються роботи з облаштування укриттів, через що на два тижні вони переходять на дистанційну форму навчання.
Йдеться про ліцеї №1, №2, №3, №4, а також міжшкільний ресурсний центр і центр дитячої та юнацької творчості, повідомляється на сайті Южноукраїнської громади.
Зазначається, що дистанційне навчання впровадять, починаючи з 24 квітня 2023.
Укриття ліцеїв, зокрема облаштують плиткою, повідомив заступник міського голови Сергій Горностай. Зміна формату навчання відбудеться після завершення ремонтних робіт.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині думали поновити очне навчання. А також, що для переходу на офлайн-навчання Миколаєву не вистачає автобусів для підвозу учнів.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У шести закладах освіти Южноукраїнська починаються роботи з облаштування укриттів, через що на два тижні вони переходять на дистанційну форму навчання.
Йдеться про ліцеї №1, №2, №3, №4, а також міжшкільний ресурсний центр і центр дитячої та юнацької творчості, повідомляється на сайті Южноукраїнської громади.
Зазначається, що дистанційне навчання впровадять, починаючи з 24 квітня 2023.
Укриття ліцеїв, зокрема облаштують плиткою, повідомив заступник міського голови Сергій Горностай. Зміна формату навчання відбудеться після завершення ремонтних робіт.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині думали поновити очне навчання. А також, що для переходу на офлайн-навчання Миколаєву не вистачає автобусів для підвозу учнів.