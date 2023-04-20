У шести закладах освіти Южноукраїнська починаються роботи з облаштування укриттів, через що на два тижні вони переходять на дистанційну форму навчання.

Йдеться про ліцеї №1, №2, №3, №4, а також міжшкільний ресурсний центр і центр дитячої та юнацької творчості, повідомляється на сайті Южноукраїнської громади.

Зазначається, що дистанційне навчання впровадять, починаючи з 24 квітня 2023.

Укриття ліцеїв, зокрема облаштують плиткою, повідомив заступник міського голови Сергій Горностай. Зміна формату навчання відбудеться після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині думали поновити очне навчання. А також, що для переходу на офлайн-навчання Миколаєву не вистачає автобусів для підвозу учнів.